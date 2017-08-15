«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Ахматом»

«Зенит» в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» представил видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг домашнего матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:0).
«Скрытая камера «Зенит-ТВ» показывает невероятную атмосферу домашнего стадиона сине-бело-голубых до, во время и после разгрома «Ахмата». Сегодня в программе: Кристиан Нобоа и шарики, дети Доменико Кришито, первый #ФанПроменад на стадионе «Санкт-Петербург», спиннер Фёдора Погорелова и многое другое», — говорится в описании к видео.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».