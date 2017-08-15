Фирмино — о возможном уходе Коутинью из «Ливерпуля»: это было бы ужасно

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал, как относится к возможному уходу из английского клуба своего соотечественника полузащитника Филиппе Коутиньо, на которого претендует «Барселона».
«Я предпочитаю не думать об этом, потому что это было бы ужасно. Он великолепный футболист, но также мой отличный друг. Это нормально, что большим клубам интересна его игра, но я сейчас сконцентрирован на команде. Моя цель – выигрывать кубки с «Ливерпулем», чтобы я мог войти в историю этого клуба" – цитирует Фирмино ESPN FC.
Хендерсон: не думаю, что могу повлиять на решение Коутиньо, но я поговорю с ним