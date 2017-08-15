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Анри: то, что происходит с «Арсеналом», я называю застоем

15 августа 2017, вторник. 19:23 Футбол

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри по итогам матча «канониров» с «Лестер Сити» (4:3) в первом туре АПЛ выразил мнение, что лондонцы не показали прогресса по сравнению с прошлым сезоном.

«Вы можете говорить об эволюции или революции, но то, что происходит с „Арсеналом“, я называю застоем. Я смотрел игру и по ходу неё знал, что произойдёт. Каждый раз, когда у „Лестера“ был мяч, они имели шанс забить, и точно так же можно сказать и об игре „Арсенала“. Я видел такое уже много раз и у меня один вопрос: вы и дальше собираетесь забивать четыре и пропускать три? В какой-то момент удача отвернётся от вас.

Я не видел в игре «Арсенала» изменений по сравнению с прошлым сезоном. В первом туре «Тоттенхэм» не пропустил голов, «МЮ» не пропустил, и титул обычно выигрывают команды, которые не пропускают. Это то, что нужно исправлять «Арсеналу», — цитирует Анри The Telegraph.

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Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Тьерри Анри
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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