Вратарь «Утрехта»: на сто процентов знаем возможности «Зенита»

Вратарь «Утрехта» Давид Йенсен поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Зенитом».
«Жду матча с нетерпением, это будет большая игра. Мы на сто процентов знаем возможности „Зенита“. Мы находимся в хорошей форме, у нас есть шанс, и мы верим в победу», — цитирует Йенсена официальный сайт «Утрехта».
Первый матч «Утрехт» — «Зенит» состоится 16 августа на стадионе «Галгенвард». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 24 августа.
Главный тренер «Утрехта»: «Зенит» — большой клуб, но у нас есть шанс