Сельдяков: представители «Спартака» и ЦСКА поблагодарили судейскую бригаду

Арбитр Владимир Сельдяков, обслуживавший матч 6-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:1), рассказал, что представители обоих клубов поблагодарили судейскую бригаду за их работу на дерби.
«Представители „Спартака“ и ЦСКА, которым было разрешено зайти после матча в судейскую, подошли и поблагодарили нас. Это было очень приятно. Наверное, это самая высокая оценка, когда приходят руководители обеих команд и благодарят», — отметил Сельдяков в эфире программы «Свисток».
«Мы приняли правильное решение на 38-й минуте, не назначив пенальти после падения Марио Фернандеса. Пытаемся выполнять свою работу качественно, надеясь только на себя. Мне помог ассистент Богданов, который сказал, что спартаковец сыграл в мяч, тем самым подтвердив моё мнение», — заявил арбитр.