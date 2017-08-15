Вальверде: не знаю, справедливое ли наказание получил Роналду

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал дисквалификацию нападающего «Реала» Криштиану Роналду.
«Не знаю, справедливое ли это наказание, мне нечего сказать. Я не разбираюсь, как работают дисквалификации, и не силён в юридических вопросах», — цитирует Вальверде Marca.
Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:1. Португалец дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один — за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.
Зидан: очень расстроен дисквалификацией Роналду, пять матчей – это много