Бутенко: арбитр спровоцировал Уциева на получение второй жёлтой карточки

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко разобрал спорные эпизоды в матче 6-го тура РФПЛ «Зенит» — «Ахмат» (4:0). Игру обслуживала бригада Игоря Федотова. В середине первого тайма грозненцы остались вдесятером из-за удаления Ризвана Уциева.
«На 59-й минуте Лунёв сыграл руками вне своей штрафной. Когда игрок „Ахмата“ выходил один на один, ассистент сильно отстал от эпизода. Он допустил методическую ошибку и, возможно, попал в мёртвую зону. Между главным арбитром и Лунёвым было всего 19 метров, и с этой дистанции можно определить, где находится вратарь. Почему и главный не смог определить — это странно. Должно быть удаление — деваться некуда, а это изменяет ход игры, психологию игры, появляется возможность у „Ахмата“ перехватить инициативу. Можно дойти до того, что грозненцы могли бы победить, и они, конечно же, имели бы на это шансы.
На 11-й минуте было крайне тяжело увидеть нарушение на игроке „Зенита“. Получился фол по неосторожности. Игрок „Ахмата“ наступил на ахилл, и нужно было назначать пенальти, а также давать нарушителю жёлтую карточку.
На 25-й минуте могло показаться, что Кокорина сбивали, когда он выходил один на один. Если бы он шёл вперёд, то это была бы красная карточка. А так — это перспективная атака, но не более того. Я считаю, Федотов изумительно прочитал ситуацию и правильно показал жёлтую карточку.
Кришито на 29-й минуте допустил нарушение правил, а свистка не было, и Уциев после этого ответил. Можно сказать, арбитр спровоцировал Уциева на получение второй жёлтой карточки. Федотов загнал себя в угол и был вынужден показать вторую карточку игроку „Ахмата“», — сказал Бутенко в эфире программы «Свисток».