Бутенко: арбитр класико просто сдулся, спровоцировал великого Роналду на толчок

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал спорные эпизоды в первом матче за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» (1:3).
В концовке встречи арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа поставил спорный пенальти после падения Луиса Суареса в штрафной мадридцев, а после показал вторую жёлтую карточку Криштиану Роналду, усмотрев в его действиях симуляцию. Португалец в ответ толкнул судью и после игры получил пять матчей дисквалификации.
«Суарес нарисовал пенальти на 75-й минуте. Арбитр не хотел его назначать, следует пауза, и тут бац! — назначил. Это „Полёт шмеля“, МХАТ плачет по Суаресу. Вопросы к судье есть не только по этому эпизоду. Арбитр просто сдулся. За Суареса пенальти назначает, а за Роналду — нет. И арбитр спровоцировал великого игрока на толчок. Пять матчей дали Криштиану — справедливо, но его спровоцировали.
А какой гол Роналду забил! И какой торс, какая красота тела! Он не симулировал, был контакт, португалец чуть приукрасил, но это никак не жёлтая карточка. Роналду явно повело вперёд. Было нарушение на Роналду или нет — это уже другое дело», — сказал Бутенко в эфире программы «Свисток».