Газзаев: и с этим составом чемпиону непозволительно опускаться на девятое место

Известный футбольный специалист, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал мнение о ситуации в «Спартаке».
«Руководству «Спартака» пора задуматься об укреплении состава. Причём, на мой взгляд, в усилении нуждаются пять-шесть позиций. Это просто необходимо для успешных выступлений в Европе. «Спартак» — наш действующий чемпион, и именно по его игре в Лиге чемпионов остальные страны будут оценивать уровень российского футбола. А красно-белые тем временем идут на девятом месте в РФПЛ. Это как «Лестер», который чуть не вылетел на следующий год после чемпионства.
Если Каррера видит проблему «Спартака» только в этом, значит, он и дальше будет проигрывать под предлогом отсутствия трансферов. Тренеру остаётся либо добиваться результата с теми, кто есть, либо подавать в отставку. Да, «Спартак» нуждается в усилении, но и с этим составом непозволительно чемпиону опускаться на девятую строчку.
Команда не может пройти длинную дистанцию вообще без спадов. Именно в такие моменты и проявляется квалификация наставника. Сможет «Спартак» с достоинством пройти через эти проблемы — значит, тренер работает правильно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.