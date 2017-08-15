Бутенко: «СКА-Хабаровск» забил «Рубину» чистый гол, игры рукой не было

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал ситуацию с голом «СКА-Хабаровск» в ворота «Рубина» в матче 6-го тура РФПЛ.
«На 82-й минуте был чистый гол. Рыжиков, овладев мячом, мог снять все вопросы. Вратарь ловит мяч, но когда его руки идут вниз, он сам попадает в плечо или чуть ниже плеча. Это не игра рукой со стороны нападающего. С его стороны никаких действий не происходит, руки находятся в естественном положении. Рыжиков прокатил мяч по нападающему и получил то, что получил. Претензий к судье нет никаких», — заявил Бутенко в эфире программы «Свисток».
Матч «СКА-Хабаровск» — «Рубин» завершился со счётом 1:1.
Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.