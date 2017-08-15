«Манчестер Сити» уступил «Жироне» в товарищеском матче

«Манчестер Сити» в товарищеском матче потерпел поражение от новичка испанской Примеры «Жироны». Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 14-й минуте забил полузащитник Кристиан Португес.
Стоит отметить, что «Манчестер Сити» провёл игру без ряда игроков основного состава. Из тех, кто выходил на поле в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в первом туре АПЛ, с «Жироной» сыграли Данило, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Бернарду Силва, Николас Отаменди и Габриэл Жезус.
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»