Газзаев: находясь в аренде, Пашалич будет решать в «Спартаке» лишь свои задачи

Футбольный специалист, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал мнение о хорватском полузащитнике Марио Пашаличе, которого «Спартак» арендовал у «Челси».
«Пашалич произвёл неплохое впечатление, но смущает, что он в аренде без права выкупа. Видно, что это квалифицированный игрок, однако находясь в аренде, он будет решать в «Спартаке» лишь свои задачи, а не общие, командные. Такому игроку неважно, что будет с клубом на следующий сезон, ведь ему там не играть. Считаю, что таким амбициозным, большим клубам, как ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», вообще нельзя брать футболистов в аренду. Это бьёт по имиджу команды», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Газзаев: и с этим составом чемпиону непозволительно опускаться на девятое место