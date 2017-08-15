Иньеста не тренировался в общей группе в преддверии матча «Реал» — «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста во вторник не тренировался в общей группе, сообщает Europa Press. Испанский футболист работал по индивидуальной программе, и источник предполагает, что 33-летний Иньеста может пропустить ответный матч за Суперкубок Испании против «Реала». При этом ранее о травме хавбека не сообщалось.
Напомним, что в первом матче «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» уступила «Реалу» со счётом 1:3, а Иньеста был заменён на 68-й минуте.
Ответная игра состоится 17 августа в Мадриде, начало — в 00:00 мск.
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