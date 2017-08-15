Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» организует автобусный тур в Краснодар на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Краснодар» — «Црвена Звезда» с целью поддержать сербскую команду. Стоимость поездки — 3400 рублей. Сама игра состоится в четверг, 17 августа.
«Выезд в Краснодар совсем скоро! Поддержим братьев из „Црвены Звезды“ на трибуне!» — сообщает пресс-служба «Фратрии».
Болельщиков «Спартака» и «Црвены Звезды» связывает давняя дружба. Фанаты периодически поддерживают друг друга в домашних и гостевых матчах.
«Спартак» и «Црвена Звезда»: красно-белый клан
История дружбы фанатов «Црвены Звезды» и «Спартака», а также их совместного участия в открытии стадиона красно-белых.