Экс-советница Фурсенко: на Кокорина, несомненно, повлиял феномен Фурсенко

Каринэ Гюльазизова, бывшая советница президента «Зенита» Сергея Фурсенко, работавшая с ним сначала в петербургском клубе, а затем в РФС, выразила мнение, что впечатляющая игра нападающего Александра Кокорина в нынешнем сезоне связана с влиянием на него со стороны Фурсенко.
«Думаю, что он работает с Кокориным. Как-то его наставляет. Сергей Александрович просто очень человечный и обладает достаточными компетенциями для решения таких задач. Он харизматичный и абсолютно чётко видит людей, он настроен на созидание, на человеческое развитие. Именно поэтому я и согласилась с ним работать и так долго с ним проработала. На Кокорина, несомненно, повлиял феномен Фурсенко», — заявила Гюльазизова в интервью «Фонтанке».
Гюльазизова прокомментировала слова Фурсенко о том, что решение приобрести турецкого нападающего Фатиха Текке он принял, увидев мечеть на Каменноостровском.
«Это же метафора. Сергей Александрович — человек творческий. Поэтому ему жить в предлагаемых обстоятельствах — в политике и в спорте, который уже давно тоже стал политикой, — очень непросто. Он, как человек творческий и видящий гораздо больше, чем среднестатистический человек, часто говорит метафорами. По сути, он совсем не чиновник, он слеплен из другого теста. А говорил он это вот в каком смысле. Пётр I строил Петербург как красивый европейский город со своими особенностями. Город, за исключением спальных районов, — произведение искусства. И мечеть, правда, — невероятно красива. Решение купить Текке — это такой инсайт, озарение. «Зенит» — удивительно питерская команда, которая не имеет права быть бессмысленной, которая обязана быть палитрой разных героев и визуально, и по сути. И подписанием Текке он хотел усилить эту палитру образов. По-моему, это очень красивое и верное решение», — заявила экс-советница Фурсенко.
«На Фурсенко влиять невозможно. Это просто нереально. Фурсенко — это очень сильное «персоналити». Он принимает решение всегда после долгих, молчаливых раздумий, хотя со стороны может показаться, что это что-то чуть ли не спонтанное. Решение это может быть часто перпендикулярным среднестатистической логике. Он парадоксальный человек. На парадоксальных людей влиять — захлебнёшься, даже если очень захочешь. А у меня амбиций влиять на кого-то вообще нет», — отметила Гюльазизова.