Олег Шишкин: Ярцев меня неприятно удивлял, в вопросах тактики он вообще не силён

Бывший полузащитник ЦСКА, «Томи», «Сатурна», «Динамо» СПб и других российских клубов Олег Шишкин рассказал о работе в «Милсами» на посту помощника главного тренера Георгия Ярцева, который возглавлял молдавскую команду с ноября 2013 года по май 2014-го.
«Я, если честно, ожидал большего от работы с Ярцевым. В некоторых моментах, буду откровенен, он меня неприятно удивлял. Особенно в вопросах тактики, где он, как мне показалось, вообще не силён», — сказал Шишкин в интервью интернет-изданию «Молдавский футбол».
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