Родич: для «Црвены Звезды» хорошо, что у «Краснодара» травмирован Смолов

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич поделился ожиданиями от противостояния с «Краснодаром» в плей-офф квалификации Лиги Европы. Матчи между командами пройдут 17 и 24 августа.
«Краснодар» — хорошая команда, да и весь клуб замечательный. Я хорошо знаю их и не смотрю на них так, как многие в Сербии. Думаю, у нас гораздо больше шансов, чем кто-то думает. В Краснодаре мы собираемся сыграть как можно лучше.
Я бы отметил у них Мамаева и Вандерсона. Есть также Газинский, который придаёт игре «Краснодара» ритм. Кроме того, для нас хорошо, что Смолов травмирован, он был лучшим бомбардиром чемпионата России два последних года», — цитирует экс-игрока «Зенита» и «Крыльев Советов» издание Novosti.
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