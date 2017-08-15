«Рома» не смогла приобрести Мареза и переключит внимание на Промеса

«Рома» отказалась от борьбы за полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза после того, как «лисы» отвергли последнее предложение итальянского клуба, сообщает портал Goal.
Ранее спортивный директор римлян Мончи отмечал, что его клуб предложил за игрока разумные деньги и ждёт окончательного ответа. В итоге «Лестер» запросил у «Ромы» на € 9 млн больше предложенной суммы (€ 44 млн вместо € 35 млн), что не устроило руководство «волков».
По информации итальянской прессы, одной из приоритетных целей «Ромы» в настоящее время является Квинси Промес из «Спартака».
«Лестер» готов продать Мареза в «Рому» за € 44 млн