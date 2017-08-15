«Ливерпуль» выиграл у «Хоффенхайма» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях обыграл со счётом 2:1 «Хоффенхайм».
На 11-й минуте немецкая команда могла повести в счёте, но пенальти в исполнении Андрея Крамарича отразил Симон Миньоле. За 10 минут до конца первого тайма «Ливерпуль» забил — отличился Трент Александер-Арнольд. На 75-й минуте автоголом у «Хоффенхайма» отметился Ховард Нордтвейт. Один мяч хозяева отыграли в конце матча, это сделал Марк Ут.
Что касается остальных результатов, то в Лиссабоне местный «Спортинг» и «Стяуа» выдали нулевую ничью, а АПОЭЛ дома выиграл у пражской «Славии» со счётом 2:0.