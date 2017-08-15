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«Ливерпуль» выиграл у «Хоффенхайма» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

15 августа 2017, вторник. 23:39 Футбол

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях обыграл со счётом 2:1 «Хоффенхайм».

На 11-й минуте немецкая команда могла повести в счёте, но пенальти в исполнении Андрея Крамарича отразил Симон Миньоле. За 10 минут до конца первого тайма «Ливерпуль» забил — отличился Трент Александер-Арнольд. На 75-й минуте автоголом у «Хоффенхайма» отметился Ховард Нордтвейт. Один мяч хозяева отыграли в конце матча, это сделал Марк Ут.

Что касается остальных результатов, то в Лиссабоне местный «Спортинг» и «Стяуа» выдали нулевую ничью, а АПОЭЛ дома выиграл у пражской «Славии» со счётом 2:0.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
15 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 – Александер-Арнольд – 35, 0:2 – Нордтвейт – 74 (автогол), 1:2 – Ут – 87
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
15 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0 : 0
Стяуа
Бухарест, Румыния
Удаления: нет – Пинтили, 80
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
15 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 – де Камарго – 2, 2:0 – Алонефтис – 10
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
АПОЭЛ Ливерпуль Славия Прага Спортинг Лиссабон Стяуа Хоффенхайм
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