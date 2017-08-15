«Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» — Слуцкий впервые проиграл в Чемпионшипе

В матче 3-го тура английского Чемпионшипа «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, на своём поле уступил со счётом 2:3 «Вулверхэмптону».
Гости вышли вперёд на 6-й минуте, когда отличился Рубен Невеш. На 27-й минуте «тигры» сумели отыграться — счёт сравнял Майкл Доусон. Тем не менее в конце первого тайма Диогу Жота вывел «волков» вперёд, а на 90-й минуте Нуа Дико сделал счёт 3:1. Уже в компенсированное время Дэвид Мейлер сократил разницу в счёте до минимальной, реализовав пенальти, но большего хозяева сделать уже не успели.
Слуцкий, начавший работу в «Халле» с ничьей и победы, потерпел первое поражение со своей командой в Чемпионшипе.