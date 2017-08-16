Алдонин: у «Янг Бойз» было больше моментов и подходов, но ЦСКА повезло

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал гостевую победу «армейцев» над швейцарским «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Единственный гол уже в компенсированное ко второму тайму время в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Касим Нуху.
«Матч не особо понравился, он был не слишком зрелищным. Но все ведь понимают, что игра идёт за выход в Лигу чемпионов, потому тактическая борьба при насыщенной обороне с обеих сторон превалировала. У «Янг Бойз» было больше моментов и подходов к воротам, но нам повезло — и удачный результат достигнут.
Возможно, счёт не отражает содержание матча, но ЦСКА вынудил швейцарцев ошибиться. Нельзя утверждать, что этот гол решит исход двухматчевого противостояния, но теперь у «армейцев» большое преимущество перед домашней игрой»,— сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.