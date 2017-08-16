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Бубнов: не назвал бы результат матча «Янг Бойз» — ЦСКА закономерным

16 августа 2017, среда. 00:33 Футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гостевую победу ЦСКА над швейцарским «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Единственный гол уже в компенсированное ко второму тайму время в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Касим Нуху.

«Не назвал бы результат закономерным. «Янг Бойз» повезло с киевским «Динамо», когда он забил уже в компенсированное время, и сейчас ему это возвратилось бумерангом. Точно такой же гол сами себе соорудили. По тому, как складывалась встреча, скорее она должна была закончиться ничьей. Однажды Акинфееву всё-таки пришлось выручить „армейцев“ по-настоящему, зато других стопроцентных моментов у хозяев не было.

В целом швейцарцы поддавливали, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому сценарию. Защита москвичей успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника. Предполагал, что „армейцы“ постараются в первую очередь не пропустить. Они провели тяжёлый матч против «Спартака», имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика. С этой задачей ЦСКА справился, а вот в атаке у него совсем ничего не получалось.

Бросилось в глаза обилие брака в действиях гостей. И нельзя сказать, что возможностей не было, но „армейцы“ никак не могли разыграть комбинацию. Можно вспомнить разве что момент Фернандеса после передачи Головина, когда великолепно сыграл голкипер. Отчасти это связано с тем, что во втором тайме команда Гончаренко полностью проиграла центр поля, что было несколько удивительно. Со «Спартаком» средняя линия ЦСКА смотрелась здорово, но в этот раз позволила сопернику оказывать на оборону ощутимое давление. Кроме того, слабый матч провело нападение – Чалов, Оланаре, Витиньо.

Можно сказать, что ЦСКА удалось победить малой кровью. Думаю, москвичи гарантировали себе выход в групповую стадию на 99%, но это не значит, что к «Янг Бойз» не стоит относиться серьёзно, пусть яркого впечатления его игра и не оставила. ЦСКА нужно обязательно забивать в Москве — и лучше дважды, чтобы спокойно довести противостояние до победного конца. Не исключаю, что „армейцы“ сыграют в экономном режиме, но даже так у них есть все возможности для положительного результата», — цитирует Бубнова Sportbox.

Ну и Нуху! Как ЦСКА убил двух зайцев в Берне
Феноменальная игра Акинфеева на ленточке позволила ЦСКА решить одну задачу-минимум в Берне, а автогол местного защитника – другую.
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Александр Бубнов
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