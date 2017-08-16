Геркус: есть уверенность в положительном результате матча со «Спартаком»

Президент «Локомотива» Илья Геркус призвал болельщиков «железнодорожников» прийти на сектор активной поддержки, чтобы поболеть за команду в предстоящем 19 августа матче 7-го тура РФПЛ со «Спартаком», а также выразил уверенность в том, что красно-зелёные добьются хорошего результата на стадионе «Открытие Арена».
«Приглашаем наших болельщиков присоединиться к сектору активной поддержки, который будет на стадионе „Спартака“. Билеты ещё есть в продаже. Я уверен, что мы выступим очень достойно. Есть уверенность в положительном результате», — заявил Геркус в эфире «Все на матч».
Назначены судьи на матч 7-го тура РФПЛ «Спартак» — «Локомотив»