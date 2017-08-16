В Италии сообщили, что «Спартак» может предложить € 18-20 млн за Ньянга

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Милана» М'Байе Ньянгу, сообщают в Италии. По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуб может предложить за 22-летнего француза € 18-20 млн. Тем не менее красно-белые сначала хотят договориться с самим игроком, прежде чем сделают предложение.
Интересно, что на прошлой неделе агент Жилмар Велоз, который отвечает за переговоры между «Спартаком» и «Гремио» по переходу форварда Луана, сообщил, что предлагал красно-белым вариант с трансфером Ньянга, но москвичи ответили отказом и остановили свой выбор на бразильце.