Александер-Арнольд: дебютировать в Европе за клуб детства и забить гол — мечта

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» со счётом 2:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Александер-Арнольд открыл счёт в этой встрече на 35-й минуте.
«Это просто мечта — дебютировать в Европе за клуб твоего детства, да ещё и забить гол. Мы немного разочарованы, что забили так поздно, но главное — мы добыли победу перед игрой на „Энфилде“.
Мне доверили этот штрафной удар, и я был уверен, что правильно беру инициативу на себя. Знаем, что ответная игра также будет нелёгкой, но у нас есть стратегия, как победить их", — приводит слова Александер-Арнольда BBC.
«Ливерпуль» выиграл у «Хоффенхайма» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ