Представители ЦСКА прибыли в Бразилию на переговоры с «Флуминенсе» по Венделу

Представители московского ЦСКА прибыли в Рио-де-Жанейро, чтобы сделать предложение «Флуминенсе» по поводу полузащитника Вендела, сообщает FOX Sports. Подробности возможной сделки не разглашаются.
Интерес к 19-летнему хавбеку также проявляли «Барселона» и «Милан».
В текущем чемпионате Бразилии Вендел провёл 18 матчей (все в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Как сообщалось ранее, в сферу интересов ЦСКА также попал нападающий «Лилля» и сборной Португалии Антонио Эдер. Французский клуб хочет продать форварда за € 6 млн.