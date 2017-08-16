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Представители ЦСКА прибыли в Бразилию на переговоры с «Флуминенсе» по Венделу

16 августа 2017, среда. 01:51 Футбол

Представители московского ЦСКА прибыли в Рио-де-Жанейро, чтобы сделать предложение «Флуминенсе» по поводу полузащитника Вендела, сообщает FOX Sports. Подробности возможной сделки не разглашаются.

Интерес к 19-летнему хавбеку также проявляли «Барселона» и «Милан».

В текущем чемпионате Бразилии Вендел провёл 18 матчей (все в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Как сообщалось ранее, в сферу интересов ЦСКА также попал нападающий «Лилля» и сборной Португалии Антонио Эдер. Французский клуб хочет продать форварда за € 6 млн.

Источник: FOX Sports Сообщить об ошибке
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