Окслейд-Чемберлен хочет зарабатывать в «Челси» £ 150 тысяч в неделю

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен не прочь перейти в «Челси», но хочет зарабатывать в стане синих £ 150 тысяч в неделю, утверждает Goal. Контракт Окслейд-Чемберлена с «канонирами» истекает летом 2018 года. По нынешнему соглашению 23-летний хавбек зарабатывает £ 65 тысяч в неделю.
В «Челси» уверены, что «Арсенал» согласится продать Окслейд-Чемберлена за за £ 35 млн.
В прошлом сезоне Алекс принял участие в 45 официальных матчах за «Арсенал», забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.