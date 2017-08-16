Слуцкий — о Мусе: конечно, тренеру лучше работать с игроком, которого он знает

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал возможный переход в свою команду нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы. Ранее появилась информация, что букмекеры считают «Халл» главным претендентом на форварда. Слуцкий и Муса вместе работали в ЦСКА.
«Мне нравятся мои футболисты, для меня они лучшие в мире. Я доволен своей командой, однако нам, безусловно, нужны новички. В Чемпионшипе много матчей, поэтому нам нужна хорошая скамейка. Однако игрок должен быть действительно хорошим, если мы подпишем его сейчас.
Я ничего не знаю о переговорах по Мусе. На данный момент он не является футболистом «Халл Сити», но, конечно, тренеру лучше работать с игроком, которого он знает. Мы с Ахмедом хорошо знакомы», — приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.