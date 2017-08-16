Хендерсон — о голе Александер-Арнольда: он проделывает это на каждой тренировке

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, отдельно выделив молодого хавбека команды Трента Александер-Арнольда, который забил один из голов мерсисайдцев.
«Мы разочарованы пропущенным голом, но в целом довольны результатом и тем, как сыграли. В атаке мы выглядели остро. Знали, что это будет сложная игра. „Хоффенхайм“ — очень сильная команда. Миньоле сильно выручил нас, отразив пенальти, после чего мы почувствовали уверенность.
Трент был великолепен. Он показывал выдающийся футбол в прошлом сезоне и отлично проявил себя во время предсезонной подготовки. Его гол со штрафного — не случайность, он проделывает такое каждый день на тренировках. Именно поэтому ему и доверили пробить", — приводит слова Хендерсона BBC.