Диего Коста просил «Челси» отпустить его в другой клуб три раза за последний год

Нападающий «Челси» Диего Коста просил руководство лондонцев отпустить его в другой клуб трижды в течение года, утверждает The Times. Впервые это произошло летом 2016 года, когда Коста хотел вернуться в «Атлетико». Во время зимнего трансферного окна форвард хотел уйти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Наконец, этим летом Коста вновь запрашивал трансфер в стан «матрасников».
Ранее стало известно, что Коста сейчас находится в Бразилии и тренируется по индивидуальной программе. Форвард сообщил, что готов оставаться там в течение всего следующего года даже при условии, что английский клуб не выплатит ему зарплату и будет продолжать штрафовать.