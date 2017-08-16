Бывший вратарь «Рубина» продолжит карьеру в Румынии в команде Петреску

Голкипер Гедрюс Арлаускис продолжит карьеру в румынском «ЧФР Клуж». Как сообщает пресс-служба румынского клуба, с 29-летним литовцем, который принадлежал «Уотфорду», подписан контракт на три года. Отметим, что главным тренером «Клужа» является экс-наставник «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску.
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Напомним, Арлаускис с 2010 по 2014 год являлся игроком «Рубина», за который сыграл 16 матчей и пропустил 23 гола. В прошлом сезоне голкипер на правах аренды выступал в «Эспаньоле».
Петреску стал главным тренером «ЧФР Клуж»