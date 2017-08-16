Вальверде: Туран? В данный момент принимаю решения в пользу других игроков

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что предпочитает полузащитнику Арде Турану других футболистов этого амплуа. По окончании минувшего сезона СМИ неоднократно касались темы будущего турецкого футболиста в каталонском клубе.
«Не знаю, будет ли Туран нам полезен. В «Барселоне» всё зависит от игры футболиста. В данный момент я принимаю решения в пользу других игроков», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что в услугах Турана заинтересован «Галатасарай», рассматривающий вариант с арендой игрока на год.