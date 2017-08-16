Бускетс: Паулиньо может многое дать «Барселоне», у нас нет такого игрока

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс одобряет решение испанского гранда о приобретении бразильского хавбека Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Паулиньо 17 августа должен пройти медицинское обследование в каталонском клубе и быть официально представлен как игрок сине-гранатовых.
«Паулиньо может многое дать «Барселоне». У нас нет игрока такого плана. Паулиньо защищает цвета сборной Бразилии, являющейся в данный момент одной из лучших команд мира. Что же касается конкуренции, то она всегда была в «Барселоне» и идёт на пользу всем», — приводит слова Бускетса Marca.
Конфедерация футбола Бразилии не советовала «Барселоне» покупать Паулиньо