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Бускетс: Паулиньо может многое дать «Барселоне», у нас нет такого игрока

16 августа 2017, среда. 06:36 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс одобряет решение испанского гранда о приобретении бразильского хавбека Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Паулиньо 17 августа должен пройти медицинское обследование в каталонском клубе и быть официально представлен как игрок сине-гранатовых.

«Паулиньо может многое дать «Барселоне». У нас нет игрока такого плана. Паулиньо защищает цвета сборной Бразилии, являющейся в данный момент одной из лучших команд мира. Что же касается конкуренции, то она всегда была в «Барселоне» и идёт на пользу всем», — приводит слова Бускетса Marca.

Конфедерация футбола Бразилии не советовала «Барселоне» покупать Паулиньо
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд ФК Барселона Паулиньо Серхио Бускетс Трансферы
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