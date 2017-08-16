«Челси» предложит «Саутгемптону» £ 15-20 млн за Седрика Суареша

«Челси» намерен предложить «Саутгемптону» около £ 15-20 млн за португальского защитника Седрика Суареша, утверждает The Telegraph. 25-летнего футболиста в лондонском клубе рассматривают как конкурента Виктору Мозесу.
Ранее сообщалось о желании «Челси» приобрести ещё одного защитника «Саутгемптона» — Вирджила ван Дейка. Кроме того, в шорт-лист синих входят Серж Орье («ПСЖ») и Жоау Канселу («Валенсия»).
В минувшем сезоне Седрик Суареш провёл 30 матчей в чемпионате Англии, отметился тремя голевыми передачами и получил семь жёлтых карточек.
«Саутгемптон» не получил официальных предложений о переходе ван Дейка