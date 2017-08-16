«Сухарь» Акинфеева, фанаты за решёткой и торговый центр внутри стадиона. Фото

15 августа на арене «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне московский ЦСКА в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов победил швейцарский клуб «Янг Бойз» со счётом 1:0.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Янг Бойз» – ЦСКА, подготовленные специальным фотокорреспондентом Денисом Тыриным.
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Смотрите также фоторепортаж о том, как столичные «армейцы» готовились к матчу с «Янг Бойз».
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