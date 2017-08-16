Лингард: чемпионство «МЮ»? Почему бы и нет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сообщил, что в раздевалке команды значительно улучшилось настроение, и заявил о намерении побороться за чемпионство. В первом туре АПЛ «МЮ» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 4:0.
«На данный момент мы очень уверены в себе. Хорошо, что мы держимся все вместе. Даже те футболисты, которые не участвовали в матче с „Вест Хэмом“, сыграли большую роль в этой победе. Изменилось ли настроение в раздевалке? По-моему, это очень заметно.
Чемпионство? Почему бы и нет. Вся наша команда усердно работает, и мы рассчитываем на завоевание трофеев. Мы участвуем в большом количестве турниров, так что чем больше титулов, тем лучше", — приводит слова Лингарда Sky Sports.