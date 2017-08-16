Зидан не исключает, что «Барселона» завоюет Суперкубок Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключает, что его команда не завоюет Суперкубок Испании. В первом матче с «Барселоной» подопечные французского специалиста одержали на выезде победу со счётом 3:1.
«В футболе всё возможно, и никто не застрахован от поражения, когда есть ответная игра. Мы сами должны сыграть достойно, ведь речь идёт о сильной команде, способной доставить неприятности в любой момент. В этом я не сомневаюсь. В первом матче у них были голевые момент, и мы должны будем показать сильную игру. Нужно играть до конца, чтобы победить», — цитирует Зидана Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 16 августа.
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