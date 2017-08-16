Венгер: до сих пор надеюсь, что «Арсенал» продлит контракт с Алексисом Санчесом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что до сих пор надеется сохранить в составе нападающего Алексиса Санчеса, а также полузащитников Месута Озила и Алекса Окслейд-Чемберлена. Контракты всех троих игроков истекают летом 2018 года, а переговоры о продлении соглашений пока ни к чему не привели.
«Мы всегда хотели сохранить Санчеса. До сих пор надеемся, что можем продлить контракты с ним, Окслейд-Чемберленом и Озилом», — приводит слова Венгера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Алексис Санчес прилетел в Париж для проведения переговоров с «ПСЖ».