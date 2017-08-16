Роббен: больше всего в своей карьере горжусь тем, что выступаю в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен ничуть не жалеет о том, что в 2009 году принял решение перейти из мадридского «Реала» в стан немецкого гранда. Голландский футболист очень гордится тем, чего добился в немецком клубе.
«Переход в «Баварию» был лучшим решением моей жизни. Ты становишься частью целого. Ведь успех предполагает не только достижения на поле, но и на всех уровнях. Больше всего в своей карьере я горжусь тем, что выступаю в «Баварии». Я трижды играл в полуфинале Лиги чемпионов, ещё три раза выходил в финал. Один раз выиграл турнир. Кроме того, шесть раз побеждал в чемпионате Германии и четырежды выигрывал Кубок страны», — цитирует Роббена The Players' Tribune.
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