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«Тоттенхэм» согласовал с Давинсоном условия 5-летнего контракта

16 августа 2017, среда. 08:50 Футбол

«Тоттенхэм Хотспур» договорился с защитником «Аякса» Давинсоном Санчесом об условиях личного контракта, утверждает Telesport. «Шпоры» готовы подписать с 21-летним колубийцем соглашение на пять лет.

Теперь «Тоттенхэму» нужно договориться о сумме трансфера с «Аяксом». Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что клубы уже обо всём договорились, однако согласно новой информации амстердамцы отказались продавать Давинсона за € 40 млн.

В минувшем сезоне защитник провёл 32 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Telesport Сообщить об ошибке
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Аякс Тоттенхэм Хотспур Трансферы
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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