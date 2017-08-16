«Тоттенхэм» согласовал с Давинсоном условия 5-летнего контракта

«Тоттенхэм Хотспур» договорился с защитником «Аякса» Давинсоном Санчесом об условиях личного контракта, утверждает Telesport. «Шпоры» готовы подписать с 21-летним колубийцем соглашение на пять лет.
Теперь «Тоттенхэму» нужно договориться о сумме трансфера с «Аяксом». Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что клубы уже обо всём договорились, однако согласно новой информации амстердамцы отказались продавать Давинсона за € 40 млн.
В минувшем сезоне защитник провёл 32 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.