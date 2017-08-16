«Утрехт» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

В среду, 16 августа, в Утрехте на стадионе «Галгенвард» состоится матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Утрехт» – «Зенит».
Матч «Утрехт» – «Зенит» станет для команд первой очной встречей. Обслуживать матч доверено словенской бригаде арбитров. Главный рефери — Славко Винчич. Ассистенты рефери – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвёртый арбитр – Роберто Понис. Для 37-летнего рефери это первый еврокубковый матч в текущем сезоне.
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