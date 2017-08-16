«Наполи» отклонил предложение «Барселоны» по Инсинье

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде был заинтересован в услугах нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, испанский гранд предложил за футболиста € 60 млн, однако неаполитанский клуб отклонил предложение, поскольку не хочет расставаться со своими футболистами. «Барселона» интересовалась Инсинье и раньше, однако после перехода бразильского форварда Неймара в «ПСЖ» интерес каталонцев стал намного более интенсивным.
Испанские СМИ уже неоднократно сообщали, что сине-гранатовые хотят приобрести нападающего в качестве замены Неймару.
Источник: «Барселона» в ближайшие дни приобретёт Коутиньо и Дембеле