Бускетс объяснил свои слова насчёт приобретения новых игроков

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс объяснил свои слова, сказанные после поражения команды в домашнем матче Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (1:3). Бускетс, в частности, сказал, что каталонскому клубу необходимо приобрести новых футболистов.
«Понятно, что с уходом Неймара «Барселона» многое потеряла, если иметь в виду класс этого футболиста. Что же касается моих слов, то они не были обусловлены результатом матча с «Реалом». Я имел в виду, что «Барселоне» нужно приобретать игроков перед стартом каждого сезона, а не из-за поражения от «Реала», — приводит слова Бускетса испанское интернет-издание Sport.
Ответный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 16 августа на поле «сливочных».