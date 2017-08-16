Футболисты «Янг Бойз» поддержали игрока, забившего автогол в матче с ЦСКА

Защитник «Янг Бойз» Касим Нуху, автор автогола в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1), получит поддержку от одноклубников. Об этом игроки швейцарского клуба Леонардо Бертоне и Стив фон Берген рассказали в интервью srf.ch.
«Нуху провёл суперматч. Это то, что мы ему скажем. Ошибки случаются в футболе. Мы команда и поможем ему», — сказал Бертоне.
Капитан «Янг Бойз» Стив фон Берген в свою очередь отметил, что автогол повлиял на моральное состояние Нуху.
«Касим отыграл 91 минуту, а потом случился этот эпизод. Прямо сейчас ему больно. Автогол повлиял на его моральное состояние. Но мы будем поддерживать Нуху», — подытожил фон Берген.
Видео автогола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»