Воспитанники «Рубина» оказались сильнее ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака»

В Москве завершился финальный этап всероссийского Детского кубка чемпионов «Лукойл»—2017. По их итогам путёвку на международный финал в Софию завоевали воспитанники казанского «Рубина».
Напомним, что отборочные игры всероссийского этапа детского турнира в нынешнем году состоялись в городах проведения Кубка конфедераций. По результатам соревнований всероссийский финал в Москве разыграли футболисты «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Рубина», «Амкара», Краснодара, Курска и Калининграда.
Поочередно переиграв московские «Локомотив» (1:0), «Спартак» (2:0) и в финале ЦСКА (1:0), победу на турнире одержали футболисты казанского «Рубина». Теперь волжанам предстоит защитить российские цвета на международном финале Lukoil Cup 2017 в Болгарии.
Он будет разыгран с 8 по 10 сентября на домашнем стадионе болгарского клуба «Левски». Помимо россиян за трофей пятого розыгрыша поборются португальская «Бенфика», сербская «Црвена Звезда», турецкий «Бешикташ», греческий ПАОК, болгарский «Левски».