«Наполи» – «Ницца»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В среду, 16 августа, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ниццей». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Ницца».
Матч «Наполи» – «Ницца» станет для команд первой очной встречей. Обслуживать встречу доверено польской бригаде арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Помогать ему будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртый рефери – Радослав Сейка. Арбитры за воротами – Павел Рачковски и Томаш Мусял.