Паулиньо подарил своему водителю в Китае автомобиль

Бывший полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, который нынешним летом перешёл в «Барселону», подарил своему водителю в Китае автомобиль. Об этом рассказал руководитель китайской команды Лянь Ке.
«Паулиньо никогда ничего не требовал. Он приветствовал всех, благодарил и удовлетворял потребности других. Он был равнодушен к деньгам, вместо этого он любил делать подарки. Например, подарил свою машину и пару наушников своему водителю. И это не потому что у него высокая зарплата. Есть много людей, которые богаче, чем Паулиньо, но мало таких же щедрых и великодушных, как он.
Паулиньо пригласил своего личного ортопеда в Китай вместе с семьёй и оплатил все расходы. Оплатил учёбу детям в международной школе, оплачивал медицинские счета и операцию одному из детей. Он бронировал для ортопеда номер в пятизвёздочной гостинице, если его семья хотела посетить выездной матч Паулиньо. Где вы встречали ещё такого щедрого работодателя?» — цитирует Ке Goal.