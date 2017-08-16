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Газинский: Смолов хочет играть за рубежом. Надеемся, он останется ещё на сезон

16 августа 2017, среда. 10:43 Футбол

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о том, что нападающий Фёдор Смолов, который продолжает восстанавливаться после травмы, может покинуть команду.

«Ни для кого не секрет, что Федя для нас — большая потеря, сейчас он травмирован. Касаемо реакции команды о его возможном переходе… Моё мнение таково: человек сам определяет свою судьбу, где он хочет жить, играть и так далее. Федя хочет прогрессировать, играть за рубежом. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, таких классных форвардов мало в нашей стране. Мы надеемся, что он останется хотя бы ещё на сезон. А дальше принимать решение только ему», — цитирует Газинского «Советский спорт».

Синицын: «Краснодару» не хватает в первую очередь лидера команды — Смолова
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Фёдор Смолов Юрий Газинский
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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