Газинский: Смолов хочет играть за рубежом. Надеемся, он останется ещё на сезон

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о том, что нападающий Фёдор Смолов, который продолжает восстанавливаться после травмы, может покинуть команду.
«Ни для кого не секрет, что Федя для нас — большая потеря, сейчас он травмирован. Касаемо реакции команды о его возможном переходе… Моё мнение таково: человек сам определяет свою судьбу, где он хочет жить, играть и так далее. Федя хочет прогрессировать, играть за рубежом. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, таких классных форвардов мало в нашей стране. Мы надеемся, что он останется хотя бы ещё на сезон. А дальше принимать решение только ему», — цитирует Газинского «Советский спорт».
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