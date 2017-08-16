Защитник «Олимпика» Немчанинов проходит медобследование в «Крыльях Советов»

Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов близок к переходу в «Крылья Советов». Футболист уже находится в расположении самарского клуба, где проходит медицинское обследование. Об этом рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.
«В данный момент защитник «Олимпика» Дмитрий Немчанинов проходит медобследование в «Крыльях Советов». По результату проверки врачей мы будем принимать решение о его будущем в клубе», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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