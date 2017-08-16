Эффенберг: в последние годы «Бавария» заслуженно выбывала из ЛЧ

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что очередной сезон нельзя будет назвать для команды удачным, если она не выиграет Лигу чемпионов. Эффенберг признал, что выступление мюнхенцев на международной арене беспокоит его.
«В последние годы «Бавария» заслуженно выбывала из Лиги чемпионов. И меня в высшей степени беспокоит то, что «Бавария» не может сократить дистанцию до «Реала», «Барселоны» или «Атлетико». Притязания «Баварии» всегда сводятся к тому, чтобы по итогам сезона выиграть чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов», — приводит слова Эффенберга SID.
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